Milano è la città italiana più cara secondo il Codacons

Milano, la città italiana effettivamente più internazionale, è però anche la città più cara del nostro Paese. Il rapporto del Codacons che illustra il costo della vita lo ha decretato chiaramente: per risparmiare qualcosa su beni e servizi occorre andare al sud. Napoli è la città meno cara per fare la spesa, qui per mangiare si spende mediamente il 47% in meno che a Milano. Non si risparmia su tutto però in Campania: a Napoli si paga la tassa sui rifiuti più alte di Italia, cioè 507,96 euro, mentre a Trento la Tari è di soli 205 euro! I servizi meno cari sono invece acquistabili a Pescara, in Abruzzo. Per i dentisti più economici bisogna invece spostarsi fino a Palermo. In generale “Il costo della vita è estremamente diversificato sul territorio, con le città del sud che risultano mediamente più economiche rispetto al Nord Italia – ha spiegato il presidente del Codacons Carlo Rienzi – Prezzi e tariffe che appaiono tuttavia in continua evoluzione: gli aumenti delle bollette di luce e gas stanno infatti determinando nelle ultime settimane rincari a cascata dei prezzi al dettaglio, a causa dei maggiori costi in capo a imprese e attività che vengono inevitabilmente scaricati sui consumatori attraverso rialzi dei listini”. Insomma tra poco potrebbe essere tutto più caro, al nord come al sud!