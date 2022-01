Squid Game 2 si farà e ora è ufficiale

Un sospiro di sollievo per tutti i fan di Squid Game: la seconda della stagione si farà. C’erano già state numerose voci che la serie avrebbe avuto un seguito, ma sentirlo dire dal co-Ceo di Netflix sicuramente ha tutto un altro peso. Ted Sarandos, cofondatore del colosso di streaming e chief content officer di Netflix ha lanciato la chicca mentre raccontava quello che sarebbe stato il quarto trimestre del 2022; a domanda diretta su Squid Game e sulle sue possibili evoluzioni future, ha risposto: “Assolutamente! L’universo di Squid Game è appena cominciato”.

D’altronde con oltre 2 miliardi di ore di streaming fatte segnare dalla serie, sarebbero stati dei pazzi a non sfruttarla fino in fondo. Sarandos ha poi continuato a parlare della serie, e del lavoro fatto dai suoi per renderla un successo mondiale: “Non hanno provato a cambiare lo show, in modo da esportarlo all’estero, ma hanno cercato di individuare tutti gli elementi del cinema coreano e delle serie drammatiche coreane, unendoli e raggiungendo nuovi livelli di valori produttivi. Non siamo dovuti andare lì e insegnare a qualcuno in Corea come realizzare dei contenuti grandiosi. Sotto questo punto di vista è un mercato incredibile. C’è sempre stata molta curiosità intorno al mondo, il mercato dei K Drama ha sempre ottenuto grandi successi, ma la facilità di distribuzione che abbiamo offerto ha contribuito a renderlo mainstream”. Chissà quante serie e quanto sangue ci riserverà ancora il futuro di Squid Game.