AAA cercasi re barista per l’isola inglese di Piel Island

Nella lista dei lavori strambi sicuramente questo si posiziona tra i migliori. il Barrow Borough Council nel Regno Unito è alla ricerca di una figura professionale ibrida che voglia essere incoronata re dell’isola. Non un sovrano bamboccione però; tra i suoi compiti ci sarà quello di gestire lo Ship Inn, il pub dell’isola, e di curare la vegetazione dell’isola che si estende per circa 20 ettari. La persona deve essere sia amante della compagnia che della solitudine, visto che l’isola in estate si riempie di turisti, ma nei mesi più freddi è praticamente disabitata e malinconica. Ann Thomson, leader del consiglio comunale, avverte: “Ci sono periodi in cui il pub e l’isola sono pieni di gente”, ha dichiarato l’uomo al Times, “ma ci saranno anche periodi di completa solitudine e tranquillità“.

Thomson ha poi raccontato alcune curiosità: “La tradizione vuole che ogni nuovo padrone di casa sia incoronato ‘Re dell’isola’ con una grande cerimonia“. La cerimonia è condita da fiumi di birra e rituali per cui il re sarà vestito con elmo e spada e verrà battezzato con una pinta rovesciata in testa, solo a quel punto può avvenire il giuramento durante cui “Il sovrano” promette che sarà un buon fumatore, un buon bevitore e di dare accoglienza agli avventori del pub. Finita la festa iniziano i doveri del reggente che deve rifornire il pub in qualsiasi condizione meteorologica e prendersi cura del terreno dove sorgono anche i campeggi a disposizione dei visitatori. Qui i turisti arrivano per visitare il castello, guardare le foche, bere birra ammirando il tramonto, insomma è una perla del turismo inglese; se non vi fosse venuta voglia di candidarvi per la posizione vacante, sicuramente vien voglia di visitare l'isoletta!