Spunta un campo da tennis galleggiante sulla Grande Barriera Corallina

L'organizzazione ambientalista Parley Ocean Plastic insieme ad Adidas ha pensato di costruire un campo galleggiante realizzato in plastica riciclata e posizionarlo al largo della costa del nord-est dell’Australia. Il campo è stato costruito in occasione degli Australian Open che si tengono a Melbourne dal 17 al 30 gennaio 2022. Sulla piattaforma hanno giocato Ian Thorpe, Jess Fox, Nathan Cleary e Steph Claire Smith che si sono sfidati in una partita storica per sensibilizzare sulle iniziative necessarie per conservare l’integrità della barriera corallina.

La Grande Barriera Corallina è il più grande sistema di barriera corallina nel mondo, minacciata però dai cambiamenti climatici in corso. il campo, costruito per attirare l’attenzione sul problema della plastica negli oceani, una volta dismesso sarà donato a una scuola locale. Adidas ha dichiarato anche che si impegnerà a utilizzare materiale riciclato per il 90% delle sue linee entro il 2025.