La pandemia ha peggiorato la nostra qualità del sonno

Rispetto al 2019, cioè a prima della pandemia di Covid19, la qualità del sonno in Italia è drasticamente peggiorata. A confermare un’ipotesi che potevamo già immaginare, è lo studio “Lost in Italy” che rilevato una crescita importante dei disturbi legati al sonno, cioè un aumento del 22% rispetto al 2019, a detta dell’Osservatorio Grana Padano. Ben 18 milioni di persone riferiscono una qualità del sonno non soddisfacente. Dormire poco o male ha delle conseguenze evidenti sulla salute; non si tratta solo di stanchezza, ma spesso i disturbi del sonno sono associati ad un aumento del rischio di mortalità. Cosa si può fare per dormire meglio? Sicuramente fare attenzione all'alimentazione serale: a cena bisogna mangiare leggeri, prediligendo le proteine e aspettano almeno due ore prima di coricarsi, facilitando la digestione. Vietati caffè, tè ed eccitanti dopo le 17.

La Dott.ssa Michela Barichella, Dietologa e Presidente di Brain and Malnutrition in Chronic Diseases Association conferma che l’alimentazione è strettamente legata al ciclo del sonno: “L’alimentazione ha un ruolo determinante anche sulla qualità del sonno, cosa e quanto mangiare aiuta il sonno ristoratore. Per esempio, il latte contiene alti livelli di triptofano, l’amminoacido essenziale in grado di alzare i livelli di serotonina e melatonina, uno pseudo-ormone che modula il ritmo sonno-veglia, un vero e proprio sedativo naturale, a differenza delle bevande che contengono caffeina, che eccitano e possono essere responsabili dell’insonnia”. In generale altre buone abitudini sono: avere dei ritmi regolari, mantenendo orari costanti e utilizzare il letto solo per dormire, in modo da facilitare l’associazione letto-sonno. Non fraintendete, si intende di non leggere, stare al pc o guardare la tv a letto, le altre attività da letto sono comunque concesse e poi…rilassano!