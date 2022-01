Alex Mangano avvista un ufo e gira un video di 18 minuti

Lo chef Alex Mangano, l’inventore del Pomo d’Oro per intenderci, ha raccontato di aver visto una strana luce nel cielo che sembrava proprio un UFO. Lo chef si trovava a casa sua a Bolognetta, un paesino vicino Palermo, quando ha visto degli stranissimi movimenti nel cielo. Mangano ha raccontato tutto al Giornale: ”Intorno alle 10 del mattino la mia compagna che era in giardino, mi ha allertato dicendomi che ha visto in cielo una luce, un oggetto che faceva delle traiettorie strane. La mia compagna era spaventata che non le credessi, allora sono uscito fuori ed ho constatato che quanto detto era realtà. A quel punto ho pensato di riprendere con il mio cellulare per ben 18 minuti questa luce". La cosa che più ha colpito il cuoco è che la scia fosse molto particolare,e non la solita scia da aereo, ma questa cambiava intensità, dimensione. L'oggetto faceva poi delle traiettorie strane, giri ad "s", cosa decisamente insolita per un aereo. "La prima cosa logica e responsabile è stata quella di fare la segnalazione all’Aeronautica militare di Birgi. Loro poi mi hanno fatto contattare dai carabinieri di Bolognetta che volevano una mia testimonianza rispetto a quello che avevo visto ed ho anche depositato i filmati”, ha raccontato Mangano che è fermamente convinto che esistano altre forme di vita.