Taiwan: per entrare in metro serve lo scettro di Sailor Moon

A Taiwan per conquistare i passeggeri della metro se ne sono inventati una bella: non il solito biglietto contactless, ma lo scettro di Sailor Moon per accedere ai treni. L’idea (geniale) è stata della EasyCard Corp, l’azienda locale che si occupa delle schede per l’abbinamento del trasporto di Taipei, la capitale dell’Isola. In passato avevano già ideato una card a forma di Pokèball e già si era rivelata un successo, immaginate cosa potrà fare ora lo scettro di Sailor Moon, amatissima dalla cultura popolare. Si tratta di una riproduzione dell’oggetto magico che basterà avvicinare ai tornelli per farli spalancare al vostro cospetto grazie al potere della luna! A Taiwan sono super tecnologici ed esistono già altri metodi di accesso con i device mobili grazie alle apposite app, ma gli abitanti del luogo sembrano andare pazzi per i gadget di questo tipo che acquistano a parte.

Lo scettro di Sailor Moon si può acquistare in prevendita dal 18 gennaio, è realizzato in plastica metallizzata ed è a grandezza naturale: 18 centrimetri con tanto di pietre incastonate che si illuminano a contatto con i tornelli. Costa l'equivalente di 90 euro, ma vuoi mettere che figurone fare l’ingresso Sailor Moon alla stazione principale di Taiwan? Non ha prezzo!