La nuova scarpa moda del momento è a forma di sandwich

"Le Deli Sandwich Platform sono state realizzate per assomigliare a un panino ripieno di salame, lattuga, formaggio e cipolla”, scrivono sul sito ufficiale per presentare le sneaker del momento: un paio di scarpe da ginnastica marchiate Dolls Kill a forma di panino. Non sono sciocche scarpe da bimbo, come potrebbe sembrare a una prima occhiata, e soprattutto stanno andando a ruba. Secondo diversi influencer questo potrebbe tranquillamente diventare l’oggetto moda cult per il 2022. Le sneaker sono realizzata in pelle vegana, per strizzare l’occhio all’ambiente, in netto contrasto con quello che raffigurano: un panino con dentro di tutto tra cui il salame. L'unica grande difficoltà è l'abbinamento considerando che il colore principale è l'ocra e che c'è un mix di altri colori diversi tra loro.

L'unica utente che saprebbe sicuramente dove indossarle è la commessa di Subway che ha commetnato il post sulle sneaker, su di lei sarebbero sempre azzeccate, almeno a lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolls Kill (@dollskill)

Non è strano che delle scarpe così particolari stiano avendo così successo: lo abbiamo già visto con le scarpe della lidl, più sono colorate, più piacciono. Vediamo se il modello panino indiano sarà in grado di conquistare anche il cuore degli italiani così come avvenne per le scarpe della nota catena di supermercati lowcost!