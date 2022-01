Mamma decide di chiamare il bimbo Lucifero

Josie Barnes è una giovane madre inglese di 27 anni che ha deciso di chiamare suo figlio Lucifer. Non è stata una scelta di impulso presa da chissà quale vendetta nei confronti di Dio, ma piuttosto una scelta ragionata che non ha nulla a vedere cnn la religione. La donna ha raccontato di aver scelto quel nome in quanto atea, per lei Lucifer mantiene il suo significato originale, cioè “colui che porta la luce”, un vero e proprio dono per la donna, consapevole che non potrà più avere figli. Non ha certo pensato di offendere il piccolo o rendergli uan vita un inferno. Le persone sui social, però, non hanno reagito benissimo all’annuncio del nome, così come ha raccontato Josie stessa: “Sono fortunata a essere forte, perché queste minacce di morte sono orribili e mi terrorizzano. Quando ho scelto il suo nome, sapevo che alla gente non sarebbe piaciuto, ma non avevo idea di quanto lontano potesse arrivare l’odio. Il diavolo non è il significato del nome di mio figlio. Ho letto migliaia di nomi di bambini e non è stata una decisione presa alla leggera", ha dichiarato Josie. Il fatto che uno possa non comprendere il nome non vuol dire che i coetanei lo bullizzeranno e se così fosse è colpa dei genitori più che dei bambini: "Penso che sia davvero brutto che un bambino di 7 mesi venga criticato e sia vittima di bullismo a causa di un nome: è allora che dobbiamo ricordare che il problema è la società, non le nostre scelte personali".