Musk pensa a installare un chip nel cervello umano

Elon Musk e la sua Neuralink avevano già fatto parlare di sé con gli esperimenti che hanno coinvolto un macaco e un maiale a cui era stato applicato un chip in via sperimentale. Ora sarebbe arrivato il momento di passare all’uomo, a dimostrarlo la ricerca di un direttore di studi clinici e a quanto riferisce Mit Technology "ciò significa che probabilmente sta pianificando di tentare il suo primo intervento chirurgico su un essere umano per installare la sua interfaccia cerebrale ad alta larghezza di banda".

L’obiettivo dell’intervento è nobile: "Tenterà di dare a un paziente paralizzato il controllo cerebrale tramite il mouse di un computer, per scorrere, fare clic e probabilmente digitare. Uno dei suoi migliori ingegneri aveva precedentemente detto a Ieee Spectrum che l'azienda avrebbe cercato di battere l'attuale record mondiale di digitazione cerebrale". L’obiettivo di Musk è di ripristinare le funzionalità del corpo umano per quegli individui che hanno subito lesioni del midollo spinale. Per passare alla sperimentazione umana, a Neuralink manca l’approvazione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, che però ha recentemente approvato la sperimentazione di Synchron per i test clinici, un'interfaccia simile a Neuralink, ma in una fase avanzata di sperimentazione. L’ok potrebbe arrivare quindi entro l’anno.