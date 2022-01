Valeria Angione firmerà i biglietti al Teatro Augusteo il 2 febbraio

Valeria Angione: attrice, content creator e star del web, è pronta a calcare i migliori palchi teatrali italiani con il suo primo tour!

Si è fatta strada in pochissimo tempo dando il meglio di sé sui social media ottenendo un seguito incredibile. Ora Valeria è pronta a tornare come protagonista in teatro, la sua prima grande passione, con uno spettacolo tutto suo: “Riparto da Me”.

Questo suo primo tour apre un nuovo capitolo nella vita e nella carriera di Valeria e partirà il 15 marzo 2022 dal Teatro Nazionale di Milano per poi spostarsi a Bologna, Padova, Roma, Lecce, Napoli, Palermo e Catania.

Ma le sorprese non finiscono qui: il 2 febbraio Valeria sarà al Teatro Augusteo per fare un Firmabiglietti.

Ci sarà la possibilità di far firmare il biglietto già acquistato precedentemente, oppure si potrà acquistarlo in loco e in entrambi i casi salutare Valeria che sarà al botteghino del teatro dalle 16 alle 18 del 2 febbraio.

Vi aspettiamo!