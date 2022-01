Kenya: nascono due elefanti gemelli in una riserva naturale

Sono anni che il bracconaggio minaccia la sopravvivenza degli elefanti sulla Terra, ma finalmente una buona notizia: in una riserva nazionale di Samburu, nel nord del Kenya, è nata una coppia di elefantini, un maschio e una femmina, una nuova speranza per la specie. I parti gemellari sono molto rari negli elefanti, si parla dell’1% delle nascite di questi mammiferi.

I cuccioli hanno pochi giorni di vita e sono stati scoperti dalle guide del parco durante un safari il 17 gennaio. Purtroppo però di solito la mamma elefantessa non ha abbastanza latte per sfamare entrambi i piccoli che sono quindi a rischio: “Per tale motivo i prossimi giorni saranno decisivi per la sopravvivenza dei due elefantini, teniamo le dita incrociate”, ha dichiarato Iain Douglas-Hamilton, fondatore di Save the Elephants, ong impegnata nella salvaguardia di questi mammiferi. In generale c’è una tendenza positiva nella presenza degli elefanti in Kenya; negli ultimi anni, il loro numero è raddoppiato, passando da 16.000 esemplari nel 1989 ai 34.000 registrati nel 2018, nonostante il fenomeno del bracconaggio, causato principalmente dall'interesse nell’avorio di cui sono fatte le zanne di questo animale.