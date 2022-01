Una statua di bronzo per ricordare Kobe Bryant e la figlia Gianna

Sulla collina a ovest di Los Angeles, lì dove si schiantò l’elicottero che costò la vita al campione dei Lakers, alla figlia Gianna e ad altre sette persone, è stata eretta una statua per ricordare padre e figlia. L’autore della statua è Dan Medina che ha voluto omaggiare Bryant e immortalarlo mentre cinge sotto braccio sua figlia Gianna che aveva solo 13 anni quando è morta. Entrambi sono rappresentati nelle loro divise di gioco, lui con il 24 dei Lakers e lei con il numero 8 che le avevano affidato agli albori della sua carriera da giocatrice di basket. Medina ha portato la statua sulla collina la notte tra il 25 e il 26 gennaio, secondo anniversario della loro scomparsa. Sulla statua ha voluto incidere: “Gli eroi vanno e vengono, ma le leggende rimangono per sempre” e sotto l'elenco di tutte le vittime presenti sull'elicottero al momento dello schianto. La sistemazione del piccolo monumento è temporanea, ma l’obiettivo dell’artista è creare e posizionarne una stabile che onori la scomparsa del campione e delle altre vittime che hanno perso la vita nello schianto aereo. Medina sta infatti lavorando a una versione in scala reale della statua che è quasi completa. L’idea dell’artista e di donare gratuitamente il risultato del suo lavoro per avere un ricordo permanente che onori tutte le vittime dell’incidente.