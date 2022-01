Green pass avrà durata ilimitata con terza dose o guarigione

Si allentano leggermente le maglie burocratiche del green pass la cui scadenza era stata fissata a 6 mesi; il governo, dopo aver consultato il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso di modificare la durata dei green pass di terza dose o da guarigione a tempo illimitato. Al momento la scadenza era prevista a 6 mesi dall’ultima somministrazione (dal 1 febbraio). Rimane valida la durata di soli 6 mesi per chi ha solo due dose di vaccino, o una unica, mentre il CTS sarà tenuto a esprimersi nuovamente sulla scadenza dei green pass di terza dose una volta che si capirà se sia necessario fissare un ulteriore richiamo.

Speranza ha inoltre firmato un’ordinanza che prevede l'ingresso nel nostro Paese senza tampone dal 1 febbraio al 15 marzo per chi arriva da un Paese dell’Unione Europea. La scelta di richiedere il tampone prima dell’ingresso era stata presa appena prima della vacanze natalizie, con l'innalzarsi dei contagi, e avava generato alcune tensioni con Bruxelles, ora archiviate.

In stallo invece la scuola, dove dilaga la DAD per i molti positivi e in quarantena. Con le elezioni presidenziali in ballo, ogni decisione è presa a rilento e non ci sono grosse novità sulla gestione delle classi in quarantena. Le scuole chiedono che addirittura i positivi asintomatici e vaccinati possano seguire le lezioni in classe, ma il Governo sembra tutt’altro che d’accordo. La speranza è che i contagi calino è che non sia necessario fare ulterori interventi.