Offerta di lavoro per receptionist: inviare foto in costume da bagno

Da qualche giorno sul web gira uno strano annuncio. Una srl napoletana è alla ricerca di una receptionist e fin qui tutto bene; la candidata, però, deve avere un sacco di requisiti, alcuni comprensibili, altri assurdi e inaccettabili. L’azienda cerca una ragazza “automunita”, “che parli inglese fluentemente”, che abbia “al massimo 30 anni” e “un carattere solare e di bella presenza”. Ma la chicca arriva sul finale, nell’annuncio si legge: “Si richiederà l’invio di una foto a figura intera in costume da bagno o similare”. Questa particolare richiesta fuori luogo ha attirato un sacco di critiche e l’attenzione del Ministero del Lavoro che ha inviato i suoi ispettori per capire chi ci sia dietro questo imbarazzante annuncio di lavoro.

L’azienda che ha diramato l’annuncio sui canali di settore, la Medial Service, probabilmente non si aspettava tutto questo clamore e si è difesa sostenendo che si è trattato di una “mera distrazione”, di un errore da parte dell’autore dell’annuncio e provvedendo a correggerlo. In tutto ciò per l’impiego di 24 ore settimanali, lo stipendio è di 500 euro al mese, 5 euro l'ora. Non un grande affare, anche volendo tralasciare la richiesta della foto in costume e considerando il tipo di formazione richiesta, meglio lasciare il posto vacante.

Receptionist lingua inglese certificata, 500€ mensili, orario full time.

Richiedono foto intera in costume.



