Belen Rodriguez e “l’amico speciale” Michele Morrone che sta a casa sua fina a tarda notte

Da quando ha rotto con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez non può muovere un passo senza finire su qualche copertina in compagnia di presunti fidanzati e flirt. E le ipotesi si sprecano: dopo essere stata immortalata con l’ex Stefano de Martino, con cui ha avuto il primo figlio, ora si parla di un’altra figura ricorrente nella sua vita: Michele Morrone. I due erano già stati pizzicati insieme settimane fa in un ristorante, mentre lui la scortava tra la folla, come un vero cavaliere; pochi giorni dopo la showgirl lo aveva definito “un amico speciale”. Ora però la sua presenza è ricorrente e recentemente il bell’attore di “365 giorni” è stato paparazzato mentre lascia casa di Belen a tarda notte.

Lei però non conferma e non smentisce e l’ultima volta che ha parlato della sua vita sentimentale sui social, lo ha fatto in un video con il figlio Santiago e si è definita single. La sua priorità adesso sembra quella di occuparsi di Santiego e della figlia Luna Marì che ha solo pochi mesi di vita. Nel frattempo Antonino Spinaòbese, ex di Belen e papà della secondogenita è invece sparito dai riflettori e l’unica donna che sembra volere intorno è proprio la figlia di cui posta foto tenerissime. Cuore di papà!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)