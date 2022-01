Uno studente di informatica riceve 100 mila dollari da Apple per aver segnalato un bug

Apple è da sempre molto attenta a bug e sicurezza, a questo contribuisce il programma Bug Bounty che incentiva gli studenti di cybersecurity e informatica a scovare i bug, cioè i malfunzionamenti nel sistema che possono creare disagi ai consumatori. Gli studenti vengono sguinzagliati a setacciare tutto il codice sei sistemi operativi per trovare eventuali “buchi” che potrebbero essere sfruttati dagli hacker, segnalandoli in anteprima si evitano problemi reali. Uno dei fortunati partecipanti al programma è lo studente Ryan Pickren che riuscendo a scovare un bg in anteprima è stato premiato dalla Apple con una cospicua somma: 100.500 dollari; sarebbe la somma più alta distribuita da Apple per questo genere di attività, o almeno la più alta resa nota. Nello specifico Ryan aveva scoperto una vulnerabilità nel sistema che se sfruttato da malintenzionati avrebbe permesso di hackerare la fotocamera e il microfono dei proprietari del Mac, una cosa piuttosto grave che giustifica l’importante premio. La stessa vulnerabilità concedeva anche accesso alle schede web aperte, aprendo la strada a ogni tipo di truffa o furto di credenziali. Menomale che il "buco" è stato scoperto in tempo. La ricompensa vale decisamente la candela!