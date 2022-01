Un asteroide potrebbe colpire la Terra il 6 maggio 2022

L’asteroide noto come 2009 JF1 ha una piccola possibilità di schiantarsi sulla Terra, parliamo di 1 probabilità su 1380, un numero non altissimo, ma statisticamente significativo. La minaccia è da tenere sotto controllo visto che il sasso è grande 130 metri di diametro e se mai dovesse impattare il nostro pianeta potrebbe fare gravissimi danni. L'asteroide è classificato come NEO, Near Earth Object, un “oggetto vicino alla Terra”. Le probabilità di impatto sono state calcolate dalla Nasa e dall’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea che monitorano i suoi movimenti attraverso specifici programmi. Secondo l’ESA la distanza minima possibile che potrebbe raggiungere a maggio del 2022 è pari a 0.0000172 Unità Astronomiche, “solo” 2.500 chilometri. A quella distanza, la gravità esercitata dalla Terra potrebbe potrebbe davvero spingere l’asteroide su uno stretto corridoio in grado di farlo schiantare con la superficie del nostro pianeta . Si parla dello 0,026 percento di probabilità, che comunque fanno paura se si pensa alle conseguenze. L’impatto di un masso del genere scatenerebbe un'energia di 230 chilotoni, pari alla detonazione di 230mila tonnellate di tritolo. Sarebbe 15 volte più potente di una bomba atomica e se cadesse in mare potrebbe dare origine ad un mostruoso tsunami. Il sasso è costantemente monitorato e ne sentiremo parlare ancora.