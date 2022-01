Jude Law e Raff Law sono i nuovi ambassador di Brioni

Per la prossima primavera Law Senior e Law Junior debutteranno nella nuova campagna pubblicitaria di Brioni. Alcuni scatti sono già stato anticipati dagli account social del brand, mentre l’attore ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione: "La dedizione di Brioni per l'artigianalità e la qualità è per me d'ispirazione e ho sempre amato indossare i loro capi. È una gioia poter lavorare con mio figlio per Brioni, maison fondata a Roma, città con cui ho stretto un legame speciale durante le riprese di The young pope. Mi sembra un ritorno a casa", ha dichiarato Law. Una bella novità anche per il figlio di Jude che scrive: "Condividere il set con mio padre è molto emozionante. Sebbene possiamo avere gusti e opinioni diverse, condividiamo anche molte passioni. Una di queste è lo stile e su Brioni siamo d'accordo".

La scelta della coppia è stata azzeccatissima secondo la Maison che ha spiegato le motivazioni attraverso le parole dell’AD Mehdi Benabadji: "Jude Law è una grande star e suo figlio si sta facendo strada nello stesso universo. Hanno entrambi uno stile personale molto forte e una naturale complicità. Questa autenticità rende i Law una perfetta coppia per riflettere la visione moderna del menswear di Brioni, nella quale distinzioni di età e personalità sono superate dalla passione per una genuina qualità e raffinatezza". Insomma per rimpiazzare Brad Pitti ne hanno presi due, e che due!