Green pass: cosa cambia dal 1 febbraio?

Dal 1 febbraio le regole sul green pass cambiano ancora. Sarà necessario il certificato ottenuto con vaccino, guarigione o tampone nelle 48 ore (o 72 se molecolare) precedenti per quasi tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle relative all’acquisto di beni di prima necessità. Servirà il green pass per recarsi in banca, dal tabaccaio o negli uffici postali, ma resta libero l’ingresso ad esempio in un commissariato per sporgere una denuncia. Saranno accessibili senza green pass anche i mercati all’aperto e i negozi di prodotti surgelati. Novità anche sulla durata del certificato. Dal primo febbraio il pass vaccinale da guarigione o da doppia dose dura solo 6 mesi (molti scadranno proprio il 1 febbraio quindi), mentre la durata del green pass per chi ha 3 dosi potrebbe essere allungata fino a un anno e oltre, ma si attende la riunione del Consiglio dei Ministri chiamato a riunirsi e decidere su alcuni provvedimenti legati alla pandemia.

Si dovrà discutere anche della riapertura dei locali da ballo, costretti alla chiusura fino al 31 gennaio, la cosa più probabile è una proroga breve della chiusura, probabilmente fino al 15 febbraio per poi ridare respiro al settore, uno dei più penalizzati dalla pandemia.