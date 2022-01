La lastra di una donna ferita al Bataclan finisce all’asta online

Emmanuel Masmejean, medico ortopedico dell’ospedale Georges Pompidou ha messo in vendita sul sito Opensea la lastra di una donna ferita durante l’attentato al Bataclan del 2015. L’immagine mostra l'avambraccio di una donna feirta da colpi di arma da fuoco, il prezzo chiesto per “l’opera” è di 2776,70 dollari, circa 2300 euro. Nella descrizione dell’oggetto, il medico scrive: “Presentava una frattura aperta, con un proiettile di kalachnikov ancora presente nei tessuti – racconta – Sui circa 300 feriti di quella notte, 41 sono stati portati all’ospedale Pompidou, dove a partire da mezzanotte e 41 fino all’una e 10 del giorno dopo sono stati praticati 23 interventi chirurgici. Ho personalmente operato cinque donne, tra le quali questa giovane paziente che nell’attacco ha perduto il fidanzato”. L’opera è in vendita in versione digitale Nft di cui il chirurgo è il creatore. La reazione da parte dei colleghi è stata di indignazione: Martin Hirsch, direttore di tutti gli ospedali dell’Ile de France, ha segnalato Masmejean all’Ordine dei medici e alla giustizia con tanto di denuncia penale in arrivo. Il medico sarebbe colpevole di aver violato il segreto professionale e oltraggiato i valori del servizio pubblico ospedaliero francese.

Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur notre indignation, je partage exceptionnellement le message que j’ai adressé ce soir à l’ensemble de l’@APHP pic.twitter.com/VLbfICPuhc — Martin Hirsch (@MartinHirsch) January 22, 2022