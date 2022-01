Un’isola privata in vendita al prezzo di un monolocale

Avete sempre desiderato di possedere un’isola tutta vostra? Oggi potete acquistarne una a prezzo modico: 87mila dollari, cioè circa 76mila euro, meno di un bilocale camera e cucina in pratica. Non stiamo parlando di un paradiso tropicale, ma di un’isola privata in Canada; si chiama Half Island ed è distante appena un miglio dalla terraferma, quindi comodissima (se si abita nei paraggi). L’isoletta si trova vicino a Wakerville, una piccola comunità; misura poco meno di 25mila metri quadrati ed è ricca di vegetazione e animali; qui è possibile pescare, fare nautica, vela o canoa, non si ha il tempo di annoiarsi in questo piccolo spazio. L’isoletta è una propaggine della più grande Cape Breton, la settantasettesima isola più grande al mondo che misura oltre 10mila metri quadrati; qui è possibile trovare ogni tipo di servizio: ristoranti, hotel e tutti i negozi necessari. L'unica nota dolente è che dovrete scordarvi i bagni al mare o la tintarella; le temperature, anche in estate sono miti e l’acqua è gelida! Inclusa nel prezzo dell’isola però c’è anche una roulotte lasciata sul posto dal vecchio proprietario, per quella cifra, rimane comunque un discreto affare!