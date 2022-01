Su Google Earth si vedono indizi di vita aliena in Antartide

Secondo l’esperto di UFO Scott C. Waring su Google Earth è visibile un'antica base segreta costruita dagli UFO; secondo Waring la base risale agli anni ‘80; sarebbe stata attiva dal 1985 al 2013. In un lungo video su Youtube, l’esperto di vita aliena approfondisce la sua stramba teoria, ripresa nel suo blog: “Stavo girovagando sulla mappa di Google Earth quando ad un certo punto ho trovato qualcosa di strano: un luogo sepolto che ricorderebbe un’antica struttura aliena – ha scritto Waring – Quando ho cambiato la data e l’ora delle foto, un’immagine precedente rivelava una pista dell’aeroporto appena fatta con dozzine di rimorchi, trattori. A primo impatto, sembrava che il tumulo fosse stato scavato da scienziati e militari. Credo proprio che qualcuno abbia trovato un’antica struttura aliena sotto la neve e il ghiaccio dell’Antartide“. A sostengo delle sue parole l’uomo sostiene che la pista è sempre deserta nelle immagini, quindi non è stata costruita per gli aerei (umani almeno). La struttura che evidenzia e indica con il suo cursore in uni video esplicativo sarebbe una base sotterranea lunga 500 metri e larga 150: un’enorme base segreta, popolata, almeno fino a qualche anno fa, dagli alieni. Voi ci credete?