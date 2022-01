La domanda più odiata: “Ma quando avrete dei figli?”. La risposta di una coppia zittisce tutti

Si tratta della domanda più odiata da tutte le coppie che per scelta o per problemi non hanno ancora avuto e forse mai avranno figli: “Ma quando avrete dei figli?”. Di solito a una domanda così fastidiosa si può rispondere con un gelido silenzio oppure con l’invito a farsi gli affari propri. Ma quando anche questo non basta, ecco che si può usare la fantasia e l’ironia, come hanno fatto Carrie Jansen e il marito. Dopo l’ennesima domanda sul perché non avessero ancora figli, nonostante la coppia avesse già chiarito di non volerne, i due l’hanno presa sul ridere. Hanno deciso di annunciare il lieto evento di punto in bianco, e hanno inziiato a condividere una serie di scatti in cui lei aveva il pancione, per poi nell’ultima rivelare che il nuovo arrivato era un cagnolino di nome Leelu. la didascalia è esplicita: “Mio marito e io siamo sposati da tre anni e tutti ci infastidiscono chiedendoci quando avremo un bambino. Ci siamo andati abbastanza vicini, giusto?”. Con questa piccola provocazione il post è diventato virale e la donna, che è anche maestra di scuola elementare, ha spiegato: “Non è ciò a cui sono destinata. È come dire che amo i fiori, ma non significa che voglia coltivarne di miei. Sono felice di ammirare i giardini di altre persone”. Una risposta eccellente a una domanda sciocca!