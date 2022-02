Beverly Hills 90210: reunion inaspettata e ad alta quota per Steve e Kelly

E poi all’improvviso compare sui social una foto che sblocca i ricordi: un selfie che ritrae Jennie Garth e Ian Ziering una accanto all’altro; loro sono i famosi Steve e Kelly della serie Beverly Hills 90210. I fan vanno in visibilio sperando in qualche progetto speciale di revival (un altro?) e invece i due attori si sono solo ritrovati per caso sullo stesso aereo e hanno subito dedicato un pensiero agli appassionati della serie anni ‘90. “Non sai mai chi ti ritroverai sull’aereo, @ianziering” ha scritto Jennie a incorniciare lo scatto in cui i due sono ancora belli come il sole e molto contenti di vedersi.

La serie cult ebbe inizio proprio nel 1990, più di trent’anni fa! All’epoca era la prima serie a raccontare le vicissitudini dei giovani in maniera così schietta: aids, alcolismo, sessualità, tutti temi che la serie affronta facendo innamorare i giovani fan dei suoi protagonisti. Nel 2019 il cast originale si è poi riunito in un breve reboot, prima del lancio della recente serie remake “90210” che ha avuto vita breve. Al revival ha partecipato tutto il cast originale, tranne Luke Perry, morto a soli 52 anni, pochi mesi prima di prendere parte al progetto.