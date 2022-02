Dal 10 febbraio niente più mascherine all’aperto e si torna a ballare in discoteca

Le misure anticovid in scadenza ieri sono state rinnovate ma ancora per poco. In una seduta lampo, durata meno di un’ora, il consiglio dei Ministri ha fissato per il 10 febbraio la fine dell’obbligo di mascherina all’aperto, ad oggi valido su tutto il territorio nazionale, zone banche comprese. Anche la chiusura delle discoteche prosegue, ma si vede la luce in fondo al tunnel: la riapertura è fissata sempre al 10 febbraio. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal settore che però chiede che non ci siano ulteriori chiusure in futuro. "Dobbiamo uscire dal tunnel, ora basta. Questa deve essere l'ultima proroga", ha commentato il segretario del Silb, il sindacato delle imprese di intrattenimento, Maurizio Pasca, che prosegue: "In questo periodo si è ballato dappertutto e dunque non è meglio far ballare le persone in luoghi sicuri e controllabili come sono le discoteche?"

Le altre decisioni più sensibili come quelle sulla durata del green pass, sulle regole della quarantena a scuola e sul sistema dei colri da attribuire alle Regioni, sono state rimandate a mercoledì, data in cui potrebbe uscire un nuovo decreto Covid.

Nel frattempo da oggi il green pass diventa obbligatorio per entrare nei negozi (tranne alimentari e farmacie) e diventano sanzionabili gli over 50 che non si sono vaccinati e che potrebbero ricevere una multa una tantum di 100 euro.