La cabina telefonica di Londra diventa una focacceria italiana

Nella zona residenziale del Hampstead ha aperto una focacceria, nulla di particolare se non fosse che la focacceria italiana ha aperto i battenti all’interno di una vecchia cabina telefonica, di quelle tipiche londinesi. Si chiama Pinkadella ed è un posto che mette insieme tradizione inglese e una delle specialità culinarie italiane più amate. Gabriele Contente ha voluto riprendere le origini della famiglia che possedeva un ristorante a Roma e ha avuto questa brillante idea. Il fornitore di Pinkadella è una panetteria italianissima, mentre il compito di Gabriele è quello di farcire le focacce con mortadella italiana, oltre che con altre opzioni vegetariane e vegane. Insomma ideale per un pasto take away genuino e semplice, come in Italia. Il nome è l’unione di pink, il colore della cabina che ospita la focacceria e -della di mortadella. Un nome orecchiabile e molto italianeggiante che ha giià attirato un sacco di clienti dal 1 gennaio, data di inaugurazione di Pinkadella.

Le cabine telefoniche di Londra, ormai dismesse, sono un patrimonio storico e culturale; sono in tanti ad avere idee originali per trasformarle senza doverle smantellare. Esistono già cabine/vetrine, cabine/museo, cabine/librerie e adesso anche una cabina focacceria!

