San Valentino nel mondo: esiste? E come si festeggia?

In Italia San Valentino è una ricorrenza piuttosto sentita tra gli inamorati che ne approfittano per concedersi una cena romantica, un weekend d’amore o un semplice regalo a tema. Ma non è una festa solo italiana. Anche nel resto del mondo si festeggiano gli innamorati, anche se con sfumature diverse e in alcuni casi ci sono delle vere e rproprie alternativa. In Brasile ad esempio, oltre ala classico San Valentino, esiste una ricorrenza che si chiama Dia dos namorados, giorno degli innamorati e che cade il 12 giugno. Si tratta di una sorta di replica di San Valentino, introdotta anni dopo, per dare libero sfogo alle manifestazioni d'amore e alle iniziative commerciali. Non sono rare le manifestazione pubbliche come decorazione urbane canti e balli dedicati all’amore.

In Spagna oltre al classico San Valentino, si festeggia il 23 aprile la DIada de Sant Jordi, santo patrono di Barcellona e festa degli innamorati per eccellenza. Si tratta di una festa ben radicata nella tradizione, in questa occasione si è soliti regalare un libro all’amata o all’amato, quindi diventa una buona occasione di spargere cultura e di organizzare firmacopie e presentazioni di libri in tutta la città. Amore e cultura, altro che fiori e cioccolatini!

Infine ci sono paesi che San Valentino se lo scordano: Pakistan, India, Arabia Saudita e Malesia, ad esempio, non festeggiano questa ricorrenza, vietata perché simbolo di una cultura occidentale e dallo spirito commerciale. In questi Paesi ci sono state vere e proprie ordinanze che vietavano la pubblicità di questa ricorrenza. Insomma godetevelo voi che potete!