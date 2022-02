Macaulay Culkin sposerà Brenda Song

Siamo abituati a pensare a Macaulay Culkin come al bimbo di 8 anni che combina guai e salva la casa dai ladri durante le vacanze natalizie, ma l’attore è diventato grande, ha 41 anni e un figlio di nome Dakota, avuto lo scorso aprile con la compagna Brenda Song. Ma un altro grande passo sembra imminente: il matrimonio! I due sono insieme dal 2017 e adesso l’anello gigantesco che troneggia sulla mano di Brenda non lascia scampo ad equivoci: Brenda e Macaulay sono in aria di matrimonio!

Il loro amore è nato sul set di Changeland in Thailandia e si è rafforzato nel tempo, fino alla scelta di avere un figlio insieme.

Prima di aver trovato la mamma di suo figlio, Culkin è stato sposato per quattro anni con Rachel Mine, ma ora ha occhi solo per Song, che dichiara: “La gente proprio non si rende conto di quanto sia buono, leale, dolce e intelligente lui sia. Quello che rende Mack così speciale è che lui è se stesso e basta. Sa chi è e gli sta bene al 100%. E questa per me è una qualità davvero sexy. Ha lavorato sodo per diventare quello che è oggi”.

Il loro è un amore discreto, senza grandi uscite pubbliche, ma l’anello di diamanti che ha lei al dito, è un indizio inequivocabile: auguri!