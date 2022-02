C’è un misterioso oggetto roteante nella Via Lattea

Alcuni astronomi della Curtin University, in Australia, si sono imbattuti in un oggetto celeste assolutamente misterioso. Si tratterebbe di una sorgente che rilascia enormi quantità di onde radio a intermittenza. L’oggetto secondo i sofisticati calcoli si trova a circa 4.000 anni luce dalla Terra, è incredibilmente luminoso e ha un campo magnetico estremamente forte. Una specie di segnale radio proveniente dalla Via Lattea. Niente di tutto ciò è conosciuto; non c’è alcuna entità fisica mai registrata con queste caratteristiche. I dati relativi alle osservazioni e pubblicati sulla rivista Nature, indicano che l’oggetto potrebbe essere una magnetar, cioè una particolare stella di neutroni con un campo magnetico molto forte.

Tutto è iniziato nel 2013 quando un Murchison widefield array, un telescopio molto potente, posizionato in Australia occidentale, inizia a raccogliere dati sulle frequenze radio che attraversano la nostra galassia. Questi dati vengono poi analizzati dagli scienziati della Curtin University, tra cui c’è un certo Tyrone O'Doherty, dottorando in astrofisica che ha progettato un codice su misura per esplorare i segnali provenienti dalle osservazioni del Mwa e tra i tantissimi dati, ha trovato quello strano segnale: pacchetti di onde radio di grande intensità che durano anche 30 secondi al minuto e si ripetono ogni 18 minuti.

Tutti gli occhi del cielo sono puntati su questo misterioso oggetto, in attesa che si riaccenda per capire di cosa si tratti.