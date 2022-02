Minnie cambia look: sfoggia i pantaloni al posto della gonna

La Disney ha pubblicato il disegno di un nuovo look per Minnie, il personaggio femminile per eccellenza, dopo un secolo di abiti tradizionali vestitino e tacchi, passa ai pantaloni. La stilista Stella McCartney ha disegnato una Minnie in tailleur blu a pois e con il classico fiocchetto in testa rimasto a offrire qualche certezza ai più nostalgici. Il disegno nasce in occasione del trentesimo anno di Disneyland Paris e dimostra la volontà di Disney di voler restare al passo con i tempi, allontanandosi dagli stereotipi di genere. Questo non vuol dire che il classico outfit in gonna rossa sia andato per sempre in pensione, avremo modo di rivederlo, ma ci sta che a quasi 100 anni dalla sua nascita, Minnie decidesse di provare i pantaloni! In generale la Disney sta provando a stare al passo con i tempi; le nuove eroine son ben lontane da Cenerentola che può solo aspettare che il Principe venga a salvarla; già dai tempi di Mulan (nel 1998) si cambiava musica e la protagonista era un’eroina e non un principe.

“Questa nuova interpretazione dei suoi caratteristici pois rende Minnie un simbolo di progresso per una nuova generazione", ha dichiarato la stilista Stella McCartney.