Melting face e uomini incinta: arrivano nuove emoji di Apple

I possessori di iPhone hanno già iniziato a scaldarsi le dita con la versione beta di iOS 15.4 dove sono apparse delle nuove emoji tutte da ridere. L’uomo incinta è sicuramente uno dei pezzi forti ed è stato creato per la massima inclusione possibile, provando a rappresentare anche persone trans e non binarie. C’è chi poi sostiene che l’uomo non sia incinta, ma si tratti di un uomo con molta panzetta alcolica! D’altronde si sa che delle emoji ognuno da l’interpretazione che più gli piace.

Apprezzatissima anche la Melting Face, la faccia che si scioglie dal caldo o dalla noia, chissà. C’è poi la mano che punta chi fissa lo schermo, stile “scemo chi legge” e una bocca che si morde il labbro inferioire, dedicata alle chat bollenti. Ma c’è anche un’orchidea per i più romantici e una faccina che fa il saluto militare, da mandare in risposta alle mamme dittatrici.

Le emoticon, antenate delle emoji, sono nate nel lontano 1982 quando un informatico disegnò una faccina usando la punteggiatura, le emoji sono invece più recenti, nate nel 1990 da una società di comunicazione giapponese. Negli anni le emoji si sono evolute con noi e si sono fatte sempre più divertenti, ma anche inclusive, satiriche e pittoresche.

Chissà come saranno le emoji tra altri 30 anni!