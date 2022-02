Tesla lancia il microfono per il karaoke in auto

Il TeslaMic farà impazzire gli irriducibili del Karaoke, quelli che non rinunciano a cantare nemmeno (o sopratutto) in auto. Il microfono è studiato per usufruire al meglio del nuovo sistema di karaoke Tesla. Si tratta del Leishi KTV e dè stato aggiunto con l’ultimo aggiornamento software. Il microfono per le ugole d’oro della strada costa l’equivalente di circa 160 euro, ma il dispositivo per ora è disponibile solo in territorio cinese, quindi molti automobilisti che potrebbero installarlo rimarranno a bocca asciutta. Il microfono in realtà funziona anche al di fuori della Tesla, ma nasce su misura per interfacciarsi con le auto di Elon Musk.

Se vi state chioedendo quando e se arriverà in Europa, è presto per dirlo, ma a metà gennaio Tesla ha depositato il suo trademark anche sulle apparecchiature audio, che includono microfoni, cuffie, auricolari e lettori audio digitale, questo a dimostrazione che si tratta di un settore su cui stanno puntando ed è probabile che il microfono incontrerà le ugole nostrane presto o tardi.

Certo se per l’utilizzo da parte del passeggero non vediamo problemi, reggere il microfono e leggere sullo schermo i testi delle canzoni amate mentre si guida può non essere l’idea più sicura del mondo, ma forse è stato studiato per essere utilizzato da fermi?