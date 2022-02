Zuckerberg avverte: niente più screen su Messenger se non volete essere scoperti

“Screenshottate a vostro rischio e pericolo” potrebbe essere l’avvertimento del caso; Mark Zuckerberg ha illustrato il nuovo aggiornamento della chat di Facebook che prevede la modalità di chat “a scomparsa”, cioè sarà possibile mandare messaggi che si autodistruggono nel giro di poche ore. Certo basta fare uno screen per conservare la chat, ma sappiate che non appena lo fate, arriverà uno screen al vostro interlocutore che lo avverte dell’immagine catturata. Zuckerberg ne ha mostrato il funzionamento in prima persona, utilizzando una chat con la moglie Priscilla Chan; prima si vede che Chan vuole passare alla modalità “Vanish mode” che prevede che i messaggi spariscano dopo 12 ore, ma poco dopo a lui arriva la notifica “Priscilla ha fatto uno screenshot”, quindi si trattava di un inganno? L’aggiornamento serve per tutelare questo tipo di conversazione criptata ed effimera, perché rimanga confidenziale, prevenendo l’uso degli screen appunto.

Al post Zuckerberg aggiunge questa didascalia: “Nuovo aggiornamento per le chat di Messenger con tecnologia crittografata end-to-end: se hai fatto uno screenshot della conversazione che contiene messaggi che, per impostazione, scompaiono dopo qualche tempo, arriverà una notifica. Aggiungeremo GIF, stickers e reactions anche per le chat crittografate”.

Un duro colpo per gli amanti dello screen da inviare agli amici per commentare, ma una bella idea di tutela della privacy.