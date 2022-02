Rihanna lancia una linea di lingerie da uomo per festeggiare San Valentino

Siamo abituati a immaginare solo le donne che scelgono accuratamente il loro intimo, soprattutto in una occasione come San Valentino, la festa degli innamorati. Ma Rihanna con il suo brand di abbigliamento intimo prova a sfatare questo mito e a concentrare l’attenzione sull’intimo maschile: il suo marchio, Savage X Fenty ha dato vita a una collezione intimo uomo davvero coraggiosa che si chiama Glossy Fossy. La linea “celebra l’impavidità, la confidenza e l’inclusività”, a quanto scrivono sul loro sito web. La collezione ha certamente stupito gli amanti del classico boxer nero o della bancheria maschile sobria: qui si vira sul rosso passione con canotte, top corti in rete e boxer in raso con cuori in rilievo. Non è da tutti e come prevedibile non tutti hanno apprezzato la rivoluzione “intima”. Il marchio però è simbolo di inclusività, non importa che tu sia uomo o donna, magrissimo o molto in carne, per Rihanna tutti dovrebbero avere modo di comprarsi dell’intimo sexy e sentirsi speciali, soprattutto a San Valentino. L’idea di business della cantante ha funzionato, tanto che gli affari vanno benissimo. Dall’online i negozi di Savage X Fenty diventeranno anche fisici con l’apertura di 4 punti vendita negli States a inizio 2022. Chissà che non arrivino anche in Italia prima o poi.