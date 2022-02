A Milano apre la pasticceria che fa dolci a forma di peni e vagine

Mr. Dick ha aperto in Corso di Porta Ticinese 83 a Milano da pochissimi giorni e ha già attirato l'attenzione di tutti. Il giorno dell'inaugurazione si sono formate due ore e mezza di coda per aggiudicarsi un waffle a forma di pene. Non è una pasticceria qualunque; qui potete trovare peni e vagine da mangiare, ma sono prodotti di pasticceria, non parliamo di cannibalismo! Non vi immaginate nulla di volgare: Mr Dick è stata definita la pasticceria più sexy d’Italia, qui potete trovare i classici croissant, ma anche waffle e cupcake a forma di pene e vagina.

Ogni dettaglio nel piccolo locale tutto rosa rimanda all’immaginario sessuale, ma con grande delicatezza. In Italia è sicuramente il primo negozio del genere, mentre a Madrid esiste un negozio che realizza dolci a forma di pene gigante e si chiama La Polleria (in spagnolo polla è un modo volgare di intendere proprio l’organo sessuale maschile).

A Milano qualche mese fa avevamo visto all’opera l’Orgasmeria che vende Waffle a forma di peni e vagine, ma solo da asporto. Da Mr. Dick invece è possibile anche incontrare altri amanti del sesso e insieme provare ad abbattere alcuni tabù ancora legati alla sessualità, in modo dolce e leggero. I proprietari, Claudia e Stefano, felici di avere imbroccato l’idea, hanno voluto ringraziare tutti i clienti con un messaggio sui social: “Grazie a chi è stato al gioco, grazie a chi ci ha fatti ridere e grazie anche a chi ci ha criticato. È solo l’inizio di una fantastica avventura”.