Castello infestato vendesi: prezzo ignoto!

Un castello molto vecchio ed enorme farebbe un po’ paura a chiunque, certo ci si può far coraggio per godersi 53 acri di proprietà, otto sale da ricevimento, dieci camere da letto, sei bagni, due spogliatoi, tre cottage esterni cinque box auto e un grande giardino recintato. Una casa degna di un re, ma di cui non si conosce il prezzo. Si tratta di Earlshall Castle, una dimora scozzese che fu occupata per la prima volta da alcuni parenti dell’ex re di Scozia Robert the Bruce e che ospitò molti monarchi come Maria regina di Scozia e Giacomo I d'Inghilterra che venivano in visita. L’agenzia immobiliare Savills che si occupa della vendita ne sottolinea gli immensi pregi, ma non parla di alcune voci che girano sul conto di questa immensa dimora: si dice che sia infestata dallo spirito di Sir Andrew, il barone di Earlshall, che vi abitò nel XVII secolo. Molte persone che hanno abitato queste stanze dicono di aver sentito misteriosi rumori di passi risuonare sui gradini della scala a chiocciola. Il barone oggi fantasma, veniva soprannominato Bloody Bruce, per il modo sanguinoso in cui aveva sconfitto l'avversario Covenanter Richard Cameron, durante la rivolta dei giacobini nel 1689.

L’agente immobiliare che si occupa della vendita del castello, però, non appare preoccupato: “Ho già venduto Earlshall Castle due volte nei miei 35 anni di carriera – ha dichiarato Jamie Macnab, – È un posto molto speciale.

Chi se la sente di acquistare il posto “molto speciale”?