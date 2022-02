Noemi ha perso 15 kg per merito della nutrizionista Monica Germani

Tutti si sono accorti che Noemi al Festival è arrivata asciutta come un’acciughina. La cantante, infatti, ha perso 15 chili e il merito sembra essere della nutrizionista Monica Germani. Il bello della sua filosofia nutrizionistica è che il sacrificio non c’entra più di tanto, quindi niente cibi sconditi e tristi, per Germani la dieta deve essere piacere: “La tua dieta sei tu, liberati dalle ossessioni alimentari e trasforma la tua vita” è il titolo del suo libro in cui racconta proprio questo.

La nutrizionista, intervistata dal Fatto Quotidiano, ha raccontato i segreti del dimagrimento di Noemi: “Se un’artista è sempre fuori per lavoro e pranza in ristoranti e autogrill bisogna costruire un regime adeguato alle sue esigenze. Lasciare il panino o il secondo piatto al ristorante. E poi recuperare con una giornata equilibrata nei nutrienti”.

Germani era già nutrizionista di Amici e Noemi l’ha contattata personalmente chiedendole aiuto per migliorare le sue abitudini alimentari, malamente influenzate da un suo disagio interiore momentaneo: “Allora le progetto un regime alimentare su misura. Senza eliminare gli sfizi che fanno bene, il pub per esempio. Ma aggiungendo regolare attività fisica e abitudini sane ma non restrittive”, racconta la dottoressa. Noemi utilizza il metodo di allenamento Tabata che ha proposto lei stessa e fatto suo, e a quanto pare, funziona bene!

Le due donne, unite da un percorso così impegnativo e soddisfacente per entrambe sono rimaste legate: “Sono contenta che sia arrivata al suo peso forma senza restrizioni. Le rinunce fanno diventare tristi. Lei invece è una donna felice e sono certa che questo si vedrà anche sul palco. Spero di essere lì ad applaudirla”, conclude Germani.