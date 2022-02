“Bonus di 500 euro per chi riceve il vaccino anti-Covid” ma è una truffa!

In questi giorni potrebbe arrivare sul vostro telefono un messaggio su Whatsapp da un contatto reale dei vostri con scritto: “Ciao, ho appena saputo che il Governo ha approvato un bonus di 500 euro per chi riceve una dose di vaccino anti-Covid, al fine di aumentare il tasso di vaccinazione. Se ti sei già vaccinato richiedi qui il tuo bonus di 500 euro“. Attenzione, perché si tratta di una truffa: non esiste alcun bonus vaccino!

Dal messaggio-esca attraverso un link si arriva ad una finta pagina del Ministero della Salute sui cui occorre compilare un form per riscuotere il premio in denaro: qui vengono richiesti i dati bancari e il numero di telefono guarda caso. I dati vengono ovviamente utilizzati dai malviventi per sottoscrivere abbonamenti o sottrarre denaro. Occhio: vaccinarsi è un dovere civile, ma non esiste alcun bonus in denaro per farlo.

In generale qualsiasi richiesta di informazioni, dati personali, documenti che piova dal nulla, al 99% è una truffa, non mandate in giro informazioni sensibili su di voi!