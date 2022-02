La polizia pubblica le foto di un fuggitivo hot, ma il web vorrebbe tenerselo

La polizia del West Yorkshire qualche giorno fa ha pubblicato le foto di un fuggitivo chiedendo alla popolazione di aiutare nelle ricerche per riportarlo in prigione. Le foto però mostrano un bellimbusto dai capelli chiari e dagli occhi azzurri che ha stregato tutti quelli che hanno visto la fotografia segnaletica. Lui si chiama Jonathan Cahill ha 37 anni e nonostante la faccia angelica è accusato di furto con scasso e la polizia ha diramato su Twitter questo post: “Potete aiutarci a trovarlo? Ha 37 anni e dovrebbe trovarsi nell'area di Wakefield. Per favore, condividete questa foto e il nostro appello per aiutare gli agenti a localizzarlo".

I commenti però erano tutti di donne impazzite che volevano portarselo a casa: “Se lo trovo, me lo tengo" ha scritto qualcuna, “Lascerò aperta la mia porta, in modo che possa entrare facilmente", ha commentato un’altra. La situazione è diventata così imbarazzante che la polizia ha dovuto eliminare il post. Ma non preoccupatevi, in un modo o nell’altro il bel ladro è stato catturato; forse rincorso da un’orda di donne su di giri, ha preferito trovare riparo in galera.

An appeal was previously circulated in relation to Jonathan Cahill, 37, who was wanted on recall to prison. He has now been arrested and is in custody. pic.twitter.com/kZp336CLlK — West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) February 1, 2022