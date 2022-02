Ecco il calendario della fine delle restrizioni anticovid

L’OMS parla di "un lungo periodo di tranquillità in vista" per l’Europa per quanto riguarda la situazione legata alla pandemia. La grande copertura vaccinale insieme all’immunità naturale e condita dall’arrivo della bella stagione dovrebbe far bene sperare. Nel nostro paese il 91% della popolazione ha avuto almeno una dose di vaccino, il 57,6% della popolazione ha già ricevuto la terza dose e si spera di arrivare all'estate con il 95% degli italiani con una forma di copertura, da vaccino o da guarigione.

Dal 7 febbraio il green pass da terza dose diventa illimitato, per gli altri la copertura rimane di 6 mesi. Nessuna limitazione neanche in zona rossa per chi ha il green pass rafforzato. La fine delle mascherine all’aperto dovrebbe arrivare l’11 febbraio, ma rimane l’obbligo di indossarle al chiuso. Dall’11 riaprono anche i locali da ballo con green pass rafforzato e capienza limitata. Dal 15 febbraio l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 viene concretizzato dall’impossibilità di entrare a lavoro. Chi non si vaccina verrà sospeso senza stipendio, ma mantenendo il posto. Sanzioni previste sia per chi va a lavoro senza che per chi non controlla.

Lo stato di emergenza dovrebbe invece terminare il 31 marzo e non sembra che verrà prorogato, questo porterà alla caduta di ulteriori restrizioni, che scopriremo nelle prossime settimane. Il 15 giugno segna la fine dell’obbligo vaccinale per personale sanitario, dipendenti delle rsa, personale scolastico e forze dell’ordine. E ovviamente anche per gli ultracinquantenni. Forse si vede la fine.