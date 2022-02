Il Ferilli-Gate a Sanremo: imprecazioni dietro le quinte

Sembra quasi tutto filato liscio quando verso fine serata dell’ultima puntata dell’edizione 2022 di Sanremo dalle quinte arrivano una serie di imprecazioni e parole confuse e la voce è quella inconfondibile di Sabrina Ferilli.

Il colpo di scena nella notte.

Sembra essere scoppiato il

FERILLI GATE. Ossia Sabrina Ferilli avrebbe litigato con Amadeus oppure Morandi. I motivi se esistono sono ancora sconosciuti.

Ecco cosa ho raccolto #sanremo2022 #ferilligate pic.twitter.com/XyD29LgHab — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) February 6, 2022



Dall’audio sembra che tiri in ballo il povero Gianni Morandi con appellativi poco carini, ma quando torna sul palco, richiamata all'ordine dal conduttore Amadeus, si respira un certo distacco. Il mistero si infittisce, ma durante la conferenza stampa Amadeus chiarisce così la situazione: “Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte. Mi hanno riferito ora i miei autori che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona”.

Quindi a scatenare il colorito linguaggio della Ferillona nazionale sarebbe stato uno stupido cavo e non un essere umano.