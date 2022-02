Si tatua un righello sul braccio per misurare le dimensioni dei partner

Basta tatuaggi inutil, ecco un’idea pratica e originale: un righello sull’avambraccio, utilissimo per misurare vari oggetti… tra cui il pene del partner senza farsi troppo notare. L’idea geniale è di Tracy Kiss, la mamma di una ragazza di 14 anni e con una mentalità molto aperta, intervistata sulla questione da Jam Press, ha dichiarato: “In realtà è piuttosto discreto e mi permette di allungare innocentemente la mano per accarezzare la pancia di un uomo mentre do un’occhiata al mio braccio accanto per contare i centimetri”, ha esclamato la bionda creativa. La donna ha rivendicato la sua decisione con estrema naturlezza: “Sono una donna che gode del piacere, della fiducia nel proprio corpo e dell’intimità e sento che le donne hanno lo stesso diritto degli uomini di parlare onestamente degli incontri intimi – ha dichiarato – Non si tratta solo di dimensioni, ma di quello che ci fai e di come il tuo partner ti fa sentire quando costruisci una connessione intima e per coloro che amano i dettagli più fini, è davvero la ciliegina sulla torta per me!”.

La figlia, adoelscente, ha capito l’ironia sfacciata della mamma e si presta a partecipare ai video irriverenti della mamma su TikTok: “Mia figlia ha un’età in cui si rende conto del mio sfacciato senso dell’umorismo e capisce le battute degli adulti che prima le erano sfuggite”. In generale un righello incorporato nel vero senso della parola, può essere utilissimo per mille usi quotidiani e pratici, anche fuori dal letto!