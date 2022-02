Theo Hernandez e Romagnoli placano l’ira furibonda degli steward

Partita movimentata quella del derby di sabato che ha visto il Milan trionfare sull’Inter per 2-1. Dopo il pareggio segnato da Giraud al 75’ accade l’imprevedibile: un tifoso milanista è riuscito ad accedere al terreno di gioco e ha iniziato a correre come una lepre, riuscendo a dare vita a uno slalom tra steward degno di nota; ne schiva 5 che cadono a vuoto nel tentativo di acciuffarlo.

Alla fine viene accerchiato dagli uomini della sicurezza e ne prende di santa ragione, da tutti quelli che aveva deriso prima. Tanto che alcuni giocatori del Milan, in particolare Théo Hernandez e Alessio Romagnoli, chiedono agli addetti alla sicurezza di andarci giù meno pesanti nel “punire” l’invasione appena avvenuta.

Mi piacerebbe sapere se sono identificabili questi steward.

Non tanto per i due che fermano l'invasore, quanto per l'ultimo arrivato passeggiando solo per dare una dose di pugni.



Ste cose non sono accettabili, mai.pic.twitter.com/O9TEApAaQs