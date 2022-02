A 11 anni legge i libri ai cani del canile per farli adottare

Un bambino di soli 11 anni ha messo in pratica un’idea geniale: leggere alcune storie ad alta voce ai cani di un canile. Ok i cani forse non afferrano totalmente il significato delle sue parole, però il potere della lettura sembra avere su di loro un effetto calmante, aiutandoli poi a trovare casa. Il suggerimento è arrivato dalla mamma del ragazzo, Amanda, così Evan Bisnauth, americano, da un paio di anni ha un appuntamento fisso con i cani dell’Animal Care Centers di Manhattan per leggere loro libri ad alta voce: “Noto che gli animali attraverso la lettura diventano meno stressati – ha detto Evan – Ho letto per cinque ore ai cani il primo giorno. Dopo quella volta ho deciso di andarci tutti i fine settimana”. Ovviamente di è creato un rapporto speciale con i pelosi: “Ogni volta che finisco di leggere la mia storia dico sempre agli animali di non mollare e che ho molta speranza per il loro futuro” . Per aiutarli il ragazzo ha creato anche una pagina Facebook “EB and the Pets”, in cui condivide filmati di cani in cerca di casa e li aiuta a trovare nuovi padroni disposti ad accudirli. Per la sua ammirevole iniziativa Evan ha vinto il primato di “bambino dell’anno” per la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Aspca), organizzazione che combatte la violenza sugli animali.