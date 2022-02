Piselli surgelati per sconfiggere l’ansia: il consiglio della tiktoker

Frankie Simmons è una famosa influencer che elargisce consigli per il benessere spirituale e fisico. La sua ultima trovata è quella di utilizzare una confezione di piselli surgelati per calmare l’ansia e facilitare il sonno. Frankie ha condiviso la sua esperienza personale: spesso si svegliava nel cuore della notte in preda all'ansia e poi faceva una gran fatica a riaddormentarsi in tempi brevi. Le ha provate tutte, dalle tisane alla meditazione, ma niente sembrava funzionare. L’unica cosa che ha funzionato è un impacco di ghiaccio, o in alternativa una confezione di piselli surgelati. Basterebbe applicarla al petto per avere una stimolazione del nervo vago, responsabile della frequenza cardiaca, della sudorazione, dei movimenti della bocca e della respirazione. Grazie al freddo dei piselli o del ghiaccio, il corpo si rilassa: “In questo modo lo si aiuta a 'spegnere' l’infiammazione, permettendogli di svolgere meglio il suo lavoro”. Per i più coraggiosi l’alternativa è una doccia fredda o un tuffo in acqua gelata, abitudine diffusa nel nord Europa, ma solo per cuori forti. L’impacco ghiacciato va applicato sul petto, mai a contatto con la pelle, nel punto in cui passa il nervo vago: “Questo semplice trucco ha cambiato la mia vita e voglio che tutti possano venire a conoscenza di questa magia". A suo dire questo trucchetto l’ha aiutata a sconfoggere la depressione di cui ha soferto in passato, per quel che costa, tanto vale tentare.