Stampa i suoi curriculum e li distribuisce nel parcheggio: assunto

Un’azienda inglese, dello Yorkshire ha premiato l’originalità di un candidato che ha trasformato il suo cv in un volantino. Il ragazzo di 24 anni di nome Jonathan Swift (come il famoso scrittore) ha optato per candidarsi dopo aver visto che l'azienda Instantprint cercava una figura nel settore marketing. Si sa che in questo campo l’originalità è fondamentale per fare colpo subito. Così non ci ha pensato due volte: ha stampato la sua faccia su un volantino con poche info e un QR cose che rimandava al suo esaustivo profilo Linkedin, poi ha distribuito il volantino sui parabrezza delle auto in sosta nel parcheggio dell’azienda. Il ragazzo è stato notato dagli addetti alla vigilanza che hanno mostrato il filmato a Craig Wassel, responsabile marketing dell’azienda selezionatrice. L’uomo è rimasto colpito dallo zelo del ragazzo e ha deciso di convocarlo per un colloquio. Tra i 140 curriculum arrivati, l’azienda ha scelto proprio lui. “La candidatura di Jonathan mi ha molto colpito – ha affermato Wassel – poiché ha dimostrato di aver studiato il nostro marchio aziendale e di avere l’atteggiamento, la creatività e il giusto umorismo per entrare a far parte della squadra. Non vedo l’ora di conoscere le sue idee per i nostri progetti e di lavorare con lui”. Il video di Swift che fa volantinaggio nel parcheggio è anche stato condiviso su Twitter dall’azienda, come esempio di tenacia e creatività.

Here’s some CCTV footage of the #jobseeker in action! He’s been the talk of the office since covering everyone's cars in CVs. I love it when we get a #creativejobapplication - Craig, Marketing Manager pic.twitter.com/OmE5puQgwI — instantprint (@instantprintuk) January 18, 2022