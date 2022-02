Da venerdì diremo addio alle mascherine all’aperto

Come annunciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, potremo liberarci della mascherine all’aperto dall’11 febbraio. Sarà necessario, almeno per un po’, continuare a indossarle al chiuso, almeno fino al 31 marzo, data in cui è previsto lo scadere dello stato di emergenza. Il provvedimento in questione recita: “Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”. Il testo continua: “Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”. I bambini con meno di 6 anni sono esenti dall’obbligo di mascherina, così come le persone con patologie o disabilità incompatibile con l’utilizzo della mascherina. Sono sollevati dall’obbligo anche coloro che devono comunicare con un sordo che pratica la lettura delle labbra e infine anche chi sta praticando attività sportiva può non indossarla. Al chiuso il tipo di mascherina varia: in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto vanno indossate le mascherine Ffp2. Anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e quelli di trasporto pubblico locale occorre indossare la Ffp2.