Le automobili sono sporche come i bagni

Lo sappiamo tutti che nelle nostre auto si nascondono molti batteri, anche in quelle che sembrano più curate. Uno studio dell’Aston University di Birmingham, in Inghilterra, ha voluto verificare questa teoria, trovando effettivo riscontro nella realtà:le nostre auto sono più sporche di molti bagni!

Lo studio è stato pubblicato dal sito web Scrap Car Comparison e mostra che tutte le auto esaminate contenevano batteri fecali. I ricercatori della Aston University’s School of Biosciences hanno prelevato dei campioni dall’interno di varie automobili: una Peugeot 307-SW, una VW Golf, una Ford Focus, una Honda Jazz e una Peugeot 308. I livelli più alti di batteri si trovavano nel bagagliaio dell’auto (ben 1.425 batteri identificati) e sul sedile del conducente (649).

Molte zone dell’auto analizzate avevano una concentrazione batterica superiore a quella che solitamente si trova nei bagni di casa. La zona più pulita risulta invece il volante con soli 146 batteri rilevati, forse anche grazie al massivo uso degli igienizzanti per mani degli ultimi due anni.

Ma da dove arrivano i batteri delle auto? Principalmente dal cibo. Mangiare in auto dovrebbe essere vietato per preservarla dai batteri che proliferano negli avanzi di cibo e nelle briciole che cadono mangiando. L’unica soluzione è pulire l’auto regolarmente, anche se per voi l’auto è solo un mezzo di trasporto e non un oggetto di culto.