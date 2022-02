Fuori dal nostro sistema solare c’è un pianeta ovale

Esiste un pianeta ovale che ricorda una palla da rugby, si chiama Wasp-103b e si trova a 1800 anni luce da noi, all'interno della costellazione di Ercole. La sua forma è dovuta all’attrazione della sua stella madre che gli fa fare un'orbita strettissima che il pianeta completa in meno di un giorno. Si tratta della scoperta del primo esopianeta “deformato” mai fatta. La rilevazione è stata fate grazie al satellite Cheops dell’Agenzia spaziale europea e la sco

perta è stata pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics da un team guidato da Susana Barros dell'Università di Porto.

Wasp-103b è grande due volte Giove, e orbita intorno alla stella Wasp-103, più calda e più grande del Sole. Finora grazie alle osservazioni dei transiti del pianeta di fronte alla stella, i ricercatori hanno notato le variazioni di luminosità determinate dalla deformazione del pianeta dovuta la forze di marea, ma c’è ancora molto da scoprire, come ricorda Barros: "Se riuscissimo a conoscere i dettagli della struttura interna di Wasp-103b con le future osservazioni, potremmo capire perché è così gonfio", commenta Barros. "Conoscere le dimensioni del nucleo di questo esopianeta sarebbe importante anche per capire come si è formato".